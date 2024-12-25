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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: موقف حماس لا يسمح بتقدم مفاوضات الصفقة والمحادثات تشهد حالة من الجمود

Lebanon 24
25-12-2024 | 13:56
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