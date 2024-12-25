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آي 24 نيوز الإسرائيلية عن والد أسير إسرائيلي: نتنياهو مهتم بصفقة جزئية حتى يتمكن من مواصلة الحرب في غزة

Lebanon 24
25-12-2024 | 14:13
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