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محافظ اللاذقية في سوريا: نؤكد أن قواتنا الأمنية والشرطية تقوم بمهامها لضبط الأمن وندعو الشعب إلى عدم الانجرار خلف ردود الأفعال

Lebanon 24
25-12-2024 | 14:49
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