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40 شهيداً على الأقل في اعتداءات جيش الاحتلال التي استهدفت محافظات قطاع غزة منذ فجر اليوم

Lebanon 24
25-12-2024 | 17:07
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