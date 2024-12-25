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الجيش الإسرائيلي: طيران سلاح الجو أغار على سيارة تحتوي خلية إرهابية من منظمة الجهاد في منطقة النصيرات

Lebanon 24
25-12-2024 | 23:39
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