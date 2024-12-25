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فرنسا: إنقاذ 107 مهاجرين خلال محاولتهم عبور قناة المانش إلى بريطانيا

Lebanon 24
25-12-2024 | 23:42
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