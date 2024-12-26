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"يديعوت أحرونوت" عن مكتب رئيس الحكومة بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى: الوضع القائم في الحرم القدسي لم يتغير

Lebanon 24
26-12-2024 | 02:28
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