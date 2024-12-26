Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الروسي: لا مكان للهدنة في أوكرانيا ونحتاج لاتفاقات دائمة توفر ضمانات أمنية لروسيا وأوروبا

Lebanon 24
26-12-2024 | 03:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب وزير الخارجية الروسي: القواعد الأميركية في أوروبا ليست مستبعدة كأهداف محتملة لروسيا
lebanon 24
26/12/2024 13:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: لا يمكننا التغاضي عما سيحدث في سوريا مستقبلا فعدم الاستقرار في سوريا يؤثر على المنطقة كلها وأوروبا أيضا
lebanon 24
26/12/2024 13:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: رفع العقوبات وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لسوريا يجب أن يكون مشروطًا بالتزامات سياسية وأمنية واضحة
lebanon 24
26/12/2024 13:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: تصرفات الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة إن لم تكن كارثية
lebanon 24
26/12/2024 13:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:18 | 2024-12-26
06:14 | 2024-12-26
06:07 | 2024-12-26
05:54 | 2024-12-26
05:52 | 2024-12-26
05:37 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24