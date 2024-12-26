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اليونيفيل والصليب الأحمر اللبناني تسلما المواطن حسام فواز بعد اختطافه من قبل قوات الإحتلال في وادي الحجير (الجديد)

Lebanon 24
26-12-2024 | 04:19
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