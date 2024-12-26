Advertisement

أخبار عاجلة

إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعلن حظرا للتجوال في قدسيا في ريف دمشق

Lebanon 24
26-12-2024 | 04:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إدارة العمليات العسكرية تعلن حظرا للتجوال بدمشق من الرابعة عصرا حتى الخامسة فجرا
lebanon 24
26/12/2024 13:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة العمليات العسكرية في سوريا: نريد المساهمة في تحقيق السلام الإقليمي ودمشق تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في المنطقة وترفض الاستقطاب
lebanon 24
26/12/2024 13:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عن دمشق وريفها.. ماذا أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا؟
lebanon 24
26/12/2024 13:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة العمليات العسكرية تنصب حواجز أمنية في مداخل ومخارج حرستا بريف دمشق
lebanon 24
26/12/2024 13:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:18 | 2024-12-26
06:14 | 2024-12-26
06:07 | 2024-12-26
05:54 | 2024-12-26
05:52 | 2024-12-26
05:37 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24