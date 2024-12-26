Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": جرافات تابعة لجيش العدوّ تقوم بعمليات جرف في منطقة وادي الحجير

Lebanon 24
26-12-2024 | 05:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش أقفل الطريق المؤدي إلى وادي الحجير بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر فيما دبابات "ميركافا" تجول في الوادي
lebanon 24
26/12/2024 13:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مقار قيادة وسيطرة ووحدات عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة "الحوش" جنوبي لبنان
lebanon 24
26/12/2024 13:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص بالأسلحة الرشاشة من مارون الراس باتجاه بنت جبيل وتسجيل تحليق منخفض للمسيّرات في المنطقة
lebanon 24
26/12/2024 13:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الصوت الذي سمع في القطاع الغربي ناجم عن قيام الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة زبقين قضاء صور
lebanon 24
26/12/2024 13:22:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:18 | 2024-12-26
06:14 | 2024-12-26
06:07 | 2024-12-26
05:54 | 2024-12-26
05:52 | 2024-12-26
05:37 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24