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الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية العسكرية التي استمرت يومين في مخيمي طولكرم ونور شمس في الضفة الغربية

Lebanon 24
26-12-2024 | 05:37
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