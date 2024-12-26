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الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية العسكرية التي استمرت يومين في مخيمي طولكرم ونور شمس في الضفة الغربية
Lebanon 24
26-12-2024
|
05:37
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