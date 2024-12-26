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وكالة "سانا": الوفد العراقي بحث مع رئيس الإدارة السورية الجديدة الاحتياجات الأمنية للحدود العراقية

Lebanon 24
26-12-2024 | 05:54
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