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الدفاع التركية: نؤكد مجددا ضرورة التزام إسرائيل الكامل باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وأن تقبل بوقف إطلاق النار في غزة على وجه السرعة

Lebanon 24
26-12-2024 | 06:07
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