Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: الجيش سيبقى في لبنان أكثر من 60 يوما خلافا لما هو متفق عليه

Lebanon 24
26-12-2024 | 08:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"هآرتس" عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: تدمير أنظمة الدفاع الجوي السورية قد يسهل ضربة مستقبلية لمنشآت نووية إيرانية
lebanon 24
26/12/2024 17:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
lebanon 24
26/12/2024 17:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جيروزالم بوست: الانتشار البطيء للجيش اللبناني في الجنوب قد يدفع الجيش الإسرائيلي للبقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء مدة 60 يوما
lebanon 24
26/12/2024 17:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تذكير إلى سكان جنوب لبنان انه حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال إلى أكثر من 60 قرية جنوبا
lebanon 24
26/12/2024 17:03:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:47 | 2024-12-26
09:44 | 2024-12-26
09:37 | 2024-12-26
09:23 | 2024-12-26
09:21 | 2024-12-26
09:12 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24