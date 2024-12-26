Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: أحمد الشرع يتعرض لضغوط كبيرة من الغرب لوقف التعامل معنا

Lebanon 24
26-12-2024 | 08:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أحمد الشرع: سيطرنا على مدن كبيرة دون أن ينزح أحد
lebanon 24
26/12/2024 20:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات يصل لقصر الشعب في دمشق للقاء قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع
lebanon 24
26/12/2024 20:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: روسيا غير راضية عن مناقشة الهدنة في أوكرانيا حصرا بين الغرب وكييف
lebanon 24
26/12/2024 20:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: اجتماع قادة الفصائل مع أحمد الشرع يسفر عن اتفاق لحل كافة الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع
lebanon 24
26/12/2024 20:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:07 | 2024-12-26
13:04 | 2024-12-26
12:34 | 2024-12-26
12:32 | 2024-12-26
12:22 | 2024-12-26
12:17 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24