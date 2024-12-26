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الخارجية الإيرانية: نشدد على ضرورة منع انتشار العنف ضد مختلف شرائح المجتمع السوري وضمان أمن المواطنين

Lebanon 24
26-12-2024 | 10:36
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