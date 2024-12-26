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نتنياهو متحدثاً عقب الضربات على اليمن: سنواصل قطع الذراع الإرهابية للمحور الايراني
Lebanon 24
26-12-2024
|
11:21
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