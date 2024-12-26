Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: شركة إلعال علقت رحلاتها إلى موسكو الأسبوع المقبل بعد إسقاط الطائرة الأذربيجانية

Lebanon 24
26-12-2024 | 11:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران الفرنسية "إيرفرانس" تؤجل مرة أخرى استئناف رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 كانون الثاني المقبل
lebanon 24
27/12/2024 03:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وفد إسرائيلي رفيع سيتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبحث مقترح لصفقة التبادل
lebanon 24
27/12/2024 03:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وفد أمني رفيع المستوى يزور القاهرة الأسبوع المقبل
lebanon 24
27/12/2024 03:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران الإيطالية ITA تلغي رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى عام 2025
lebanon 24
27/12/2024 03:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:27 | 2024-12-26
18:22 | 2024-12-26
18:19 | 2024-12-26
18:17 | 2024-12-26
17:57 | 2024-12-26
17:55 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24