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وزير الخارجية الإسرائيلي: هجمات الحوثيين المدمرة على طرق الشحن الدولية تقوض الاستقرار العالمي

Lebanon 24
26-12-2024 | 11:35
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