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وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل ستتخذ جميع الإجراءات العسكرية والدبلوماسية التي تراها ضرورية لحماية أمنها

Lebanon 24
26-12-2024 | 11:36
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