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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الجيش أثبت مرة أخرى قدرته على الوصول واستهداف كل تهديد على إسرائيل ومواطنيها

Lebanon 24
26-12-2024 | 13:07
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