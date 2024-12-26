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"الحدث" نقلا عن بري: سأبقي جلسة البرلمان مفتوحة بدورات متتالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
26-12-2024 | 13:45
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