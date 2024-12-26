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كنعان: المطلوب رئيس غير مكبّل لديه خبرة سياسية وتجربة في المال والاقتصاد وأن يتمكن من التعاطي بالشكل المطلوب مع الوضع المعقّد الراهن وتحدّياته فمن لا يملك الخبرة السياسية يصبح قراره عند المستشارين (MTV)

Lebanon 24
26-12-2024 | 14:56
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