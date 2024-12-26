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غوتيريش: أدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس

Lebanon 24
26-12-2024 | 17:31
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