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إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يمهل الموجودين داخل مستشفى كمال عدوان بغزة 15 دقيقة للخروج منه

Lebanon 24
27-12-2024 | 00:39
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