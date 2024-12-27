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استطلاع لمعاريف: الليكود بزعامة نتنياهو يحصل على 23 مقعدا بدل 24 باستطلاع سابق وهناك مستقبل على 16 بدل 15

Lebanon 24
27-12-2024 | 00:50
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