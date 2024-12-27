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وكالة تاس: القوات الروسية تتقدم في مدينة فولشانسك بإقليم خاركوف وتعبر نهر فولتشيا

Lebanon 24
27-12-2024 | 01:47
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