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القناة 12 الإسرائيلية: منفذ عملية الطعن في هرتسليا أسير سابق ويجري التحقيق في طريقة دخوله إلى إسرائيل

Lebanon 24
27-12-2024 | 04:04
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