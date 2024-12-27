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حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه تقاطع برج الغزال بيروت (التحكم المروري)
Lebanon 24
27-12-2024
|
05:44
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