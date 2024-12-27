Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي يعلن إرسال أوكرانيا مساعدات غذائية إلى سوريا تشمل 500 طن من دقيق القمح

Lebanon 24
27-12-2024 | 06:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
500 طن من دقيق القمح.. مساعدة عاجلة من زيلينسكي إلى سوريا
lebanon 24
27/12/2024 16:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار
lebanon 24
27/12/2024 16:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تحمل مساعدات غذائية وطبية... الجيش يعلن وصول طائرة من روسيا الاتحادية
lebanon 24
27/12/2024 16:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ "Foreign Affairs" :لماذا فضّل بوتين أوكرانيا على سوريا؟
lebanon 24
27/12/2024 16:29:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:48 | 2024-12-27
08:26 | 2024-12-27
08:24 | 2024-12-27
08:19 | 2024-12-27
08:13 | 2024-12-27
07:56 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24