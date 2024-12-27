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اردوغان: تركيا تقوم بدور محوري في المنطقة وتقف مع الحق دائما وهذا ما حدث في سوريا

Lebanon 24
27-12-2024 | 08:19
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وزير العدل: حاليا هناك اجتماعات لهيئة الطوارئ التي تشكلت من خلال قرار صادر عن مجلس الوزراء وهي تقوم بدورها وان شاء الله تكون النهاية ايجابية لصالح اهالي المفقودين وبظهور المفقودين الذين لا يزالون في سوريا
lebanon 24
27/12/2024 18:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لقد بتنا اليوم ايضا نعوّل على الدور الذي تتمتعون به والحضور الفاعل لتركيا في المنطقة والعالم خاصة في ما يحفل به محيطنا الجغرافي من تغييرات سياسية جذرية خاصة في سوريا التي تشهد احتلالا لجزء من ارضها ويجب الضغط بقوة لانهائه فورا
lebanon 24
27/12/2024 18:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير خارجية تركيا مستجدات المنطقة وتطورات سوريا
lebanon 24
27/12/2024 18:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
27/12/2024 18:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
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