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6 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على بيت حانون شمالي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2024 | 10:08
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