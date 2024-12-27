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قائد "قسد": وقف تركيا عملياتها عامل رئيسي لمناقشة مستقبل سوريا ولا مانع لنقل مسؤولية أمن الحدود إلى السلطات في دمشق
Lebanon 24
27-12-2024
|
10:27
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