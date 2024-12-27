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البيت الأبيض: "حماس" تبقى العقبة الرئيسة أمام التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
27-12-2024 | 11:16
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