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الجيش السوداني: حررنا 15 أسرة كانت تستخدمها قوات الدعم السريع كدروع بشرية بمنطقة الصالحة جنوبي مدينة أم درمان (الجزيرة)

Lebanon 24
27-12-2024 | 15:34
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