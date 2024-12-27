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أخبار عاجلة
الأمم المتحدة: 9 شاحنات مساعدات عبرت اليوم إلى إدلب في سوريا عبر معبر باب الهوى
Lebanon 24
27-12-2024
|
16:22
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