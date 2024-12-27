Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء النرويج: قلقون للغاية إزاء وضع غزة الإنساني وعلى إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية ووقف المعاناة

Lebanon 24
27-12-2024 | 17:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائبة رئيس الوزراء البلجيكي: الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت وضيف وعلى أوروبا الامتثال
lebanon 24
28/12/2024 05:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: قلقون للغاية إزاء القصف المتبادل بين إسرائيل والحوثيين
lebanon 24
28/12/2024 05:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اليونان: لبنان في قلبنا ووقف إطلاق النار مع إسرائيل وفّر أول نظرة أمل منذ فترة طويلة وجهود الوساطة التي قادتها أميركا وفرنسا جديرة بالتقدير
lebanon 24
28/12/2024 05:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: مستعد للحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص المساعدات الإنسانية واتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
28/12/2024 05:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:56 | 2024-12-27
18:54 | 2024-12-27
18:21 | 2024-12-27
18:04 | 2024-12-27
18:03 | 2024-12-27
17:55 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24