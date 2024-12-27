Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة الصحة العالمية: آخر مجمّع طبّي كبير شمالي غزة خارج الخدمة إثر عملية عسكرية إسرائيلية

Lebanon 24
27-12-2024 | 17:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: خروج نظام الأكسجين بمستشفى كمال عدوان شمال غزة عن الخدمة بعد قصف مسيرة إسرائيلية
lebanon 24
28/12/2024 05:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: التقارير الأولية تشير إلى إحراق وتدمير كبير لبعض الأقسام الرئيسية بمستشفى كمال عدوان
lebanon 24
28/12/2024 05:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: قلقون بشكل عميق بشأن سلامة المرضى والطواقم بمستشفى كمال عدوان بسبب العمليات الإسرائيلية
lebanon 24
28/12/2024 05:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان صدّق على خطط جديدة تتعلق بتعميق العملية العسكرية في الجبهة الشمالية
lebanon 24
28/12/2024 05:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:56 | 2024-12-27
18:54 | 2024-12-27
18:21 | 2024-12-27
18:04 | 2024-12-27
18:03 | 2024-12-27
17:55 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24