Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة الأركان العامة الإيرانية: قواتنا مستعدة بكل قدراتها للرد الحاسم على أي تهديد أو عدوان

Lebanon 24
28-12-2024 | 00:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة الأركان العامة الإيرانية: نظام الهيمنة بقيادة أميركا يسعى لنهب موارد الشرق الأوسط ولن يحقّق مكاسب في سوريا
lebanon 24
28/12/2024 11:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية محمد باقري لنظيره السعودي: يمكن زيادة التعاون بين القوات المسلحة في البلدين
lebanon 24
28/12/2024 11:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: سنستخدم كل إمكاناتنا للرد على العدوان الإسرائيلي بقوة
lebanon 24
28/12/2024 11:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: قلقون من إثارة الفتن في سوريا بهدف تحويل انتباه الرأي العام نحو تهديدات غير واقعية
lebanon 24
28/12/2024 11:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:38 | 2024-12-28
04:17 | 2024-12-28
04:09 | 2024-12-28
04:05 | 2024-12-28
04:02 | 2024-12-28
03:57 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24