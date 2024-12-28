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وسائل إعلام روسيّة: المخابرات الروسية تقول إن أجهزة مخابرات أميركية وبريطانية خطّطت "لعمليات إرهابية" ضد قواعد عسكرية روسية في سوريا
Lebanon 24
28-12-2024
|
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