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الحدث: القبض على نحو 90 من المنتسبين للجيش السوري السابق خلال حملة العمليات العسكرية

Lebanon 24
28-12-2024 | 02:35
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