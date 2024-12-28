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وزير خارجية إسرائيل: النظام الجديد في سوريا يتركز في دمشق وليس في كل أنحاء البلاد

Lebanon 24
28-12-2024 | 02:43
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