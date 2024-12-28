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وزارة الصحة بغزة: الاحتلال دمر البنية التحتية للمستشفى الإندونيسي قبل إجلاء المرضى قسرا إليه
Lebanon 24
28-12-2024
|
03:20
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