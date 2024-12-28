Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: نعمل مع الإدارة في سوريا لتذليل العقبات أمام عودة النازحين

Lebanon 24
28-12-2024 | 08:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: "تحديات كثيرة" أمام تحقيق الاستقرار في سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
28/12/2024 22:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى سوريا بطريقة قسرية ويجب التحقق مما إذا كانت العودة آمنة
lebanon 24
28/12/2024 22:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤول بالأمم المتحدة: نعمل على تقليص وجودنا في سوريا وسحب الموظفين غير الأساسيين
lebanon 24
28/12/2024 22:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: التطورات الحالية في سوريا تهدد بعودة داعش
lebanon 24
28/12/2024 22:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:21 | 2024-12-28
15:13 | 2024-12-28
15:01 | 2024-12-28
14:49 | 2024-12-28
14:47 | 2024-12-28
14:40 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24