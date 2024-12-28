Advertisement

أخبار عاجلة

صفارات الإنذار تدوي في منطقة القدس

Lebanon 24
28-12-2024 | 09:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في منطقة القدس بعد إطلاق صاروخ من غزة
lebanon 24
28/12/2024 22:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي بمنطقة الغجر في الجليل الأعلى
lebanon 24
28/12/2024 22:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: صفارات الإنذار تدوي في منطقة عميكام جنوبي حيفا التي يسكن فيها وزير الأمن السابق غالانت
lebanon 24
28/12/2024 22:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة شلومي وبلدات أخرى في الجليل الغربي
lebanon 24
28/12/2024 22:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:21 | 2024-12-28
15:13 | 2024-12-28
15:01 | 2024-12-28
14:49 | 2024-12-28
14:47 | 2024-12-28
14:40 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24