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وسائل إعلام إسرائيلية: بعد مرور 449 يوماً على الحرب لا تزال غزة قادرة على ضرب الصواريخ في اتجاه القدس

Lebanon 24
28-12-2024 | 09:34
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