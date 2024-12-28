Advertisement

أخبار عاجلة

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يعطل صفقة التبادل ويرسل المحتجزين إلى الموت

Lebanon 24
28-12-2024 | 11:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو وزمرته ضللوا الشعب من أجل إحباط الصفقة
lebanon 24
29/12/2024 08:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: إبرام صفقة جزئية سوف يكون بمثابة حكم بالموت على المخطوفين
lebanon 24
29/12/2024 08:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى: نتنياهو هو من يعرقل صفقة التبادل ويرفضها (الجزيرة)
lebanon 24
29/12/2024 08:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: السلطات في إسرائيل تدير حملة دعائية كاذبة وبشعة ضد صفقة التبادل (الجزيرة)
lebanon 24
29/12/2024 08:09:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:00 | 2024-12-29
00:54 | 2024-12-29
00:39 | 2024-12-29
00:38 | 2024-12-29
00:32 | 2024-12-29
00:31 | 2024-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24