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مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية: لن نجبر أحدا من اللاجئين السوريين على المغادرة باعتبارهم ضيوفا

Lebanon 24
28-12-2024 | 12:51
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