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معلومات الجديد: وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيين سيحضران مطلع الأسبوع المقبل إلى بيروت في إطار معايدة قوات اليونيفيل الفرنسية بعيدي الميلاد ورأس السنة

Lebanon 24
28-12-2024 | 13:04
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