معلومات الجديد: وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيين سيحضران مطلع الأسبوع المقبل إلى بيروت في إطار معايدة قوات اليونيفيل الفرنسية بعيدي الميلاد ورأس السنة

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